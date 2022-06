Las 15 cabeceras más originales para tu dormitorio… ¡Únicas y muy hermosas!

He aquí otra grandiosa forma de reciclar: ¡recurre a palets! Y ¿qué me dices de empotrar un par de lámparas con iluminación focalizada en tu cabecera reciclable?; ¡la idea nos encanta! No solo podrás leer el periódico -o lo que sea que quieras leer- de forma cómoda y luminosa sino que, además, podrás hinchar pecho al decir que tu habitación y su decoración se hallan comprometidas con nuestro medio ambiente.