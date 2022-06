6 pequeños jardines de interiores que te fascinarán

¿Qué mejor para dar color, vida, brillo, frescura y pureza a tus interiores que un jardín dentro de ellos? ¿Sabías que incluir plantas y elementos florales dentro de tu casa permitirá que tu aire se vea purificado? Así es, optar por añadir elementos naturales a tus composiciones interiores no solo resultara hermoso -en términos visuales- sino además muy beneficioso para tu salud y la salud de los tuyos. Recuerda que, no necesitas tener una mansión para tener tu propio jardín en casa; ¡solo necesitas buenas ideas! ¿No tienes mucho terreno en tus alrededores o exteriores?; no importa, el verde puede ingresar a tu casa…