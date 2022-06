Una manera diferente de vivir ¡6 casas prefabricadas construidas con bajo presupuesto!

Adoramos los contrastes y, por eso mismo, queríamos mostrarte un ejemplo que -en términos de color- fuese opuesto al anterior. ¿Qué me dicen de optar por contenedores blancos que permitan añadir un look muy prolijo, ordenado, fresco, amplio y moderno al lugar? Recuerda que, no toda la casa debe estar hecha de contenedores; por el contrario, se podría recurrir a contenedores tan solo para crear patios, terrazas, huertos, etc; ¡tú decides!