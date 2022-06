6 cosas hay que saber antes de usar cerámica en los topes de tu cocina

La cerámica es el material disponible en el mercado que resulta más fácil de limpiar y mantener en buen estado. Si cualquier cosa se derrama sobre ella, no te tienes que preocupar por nada, pues con un poco de agua y jabón quedará como nueva y sin manchas permanentes (como podría pasar con la madera no tratada o el mármol) Además, no necesita ningún limpiador especial o costoso que no puedas conseguir en cualquier tienda, o en tu propia alacena.