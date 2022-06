6 cosas de las que no habías pensado para tu cocina

La inclusión de una parrillera en la zona de la cocina resulta ser una maravillosa idea si la casa no cuenta con terraza y jardín, además es importante destacar que este elemento no es muy común verlo en este espacio de la casa, de esta forma se robará las miradas de todo el que entre, es importante recordar que es necesaria la colocación de una campa en la parte superior de la parrillera, de esta forma el humo no se va a esparcir por toda la casa.