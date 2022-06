6 errores comunes de decoración que debes evitar

Existen ciertos errores muy comunes en principiantes de la decoración. A todos nos ha pasado, no te preocupes; después de todo, no todos somos expertos en la materia ni hemos estudiado toda una carrera como para catalogarnos como profesionales en el tema. Sin embargo, en homify queremos que tu casa sea la mejor versión de sí misma y, para eso, es tan necesario saber que SÍ hacer, como saber -en definitiva- que NO hacer.