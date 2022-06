8 errores comunes en la decoración de Navidad

Otro error común, precisamente porque nos ciegan las ganas de decorar, decorar, decorar, y dejamos de tener en cuenta cuestiones importantes. No te olvides en ningún momento del estilo que domina en tu casa, ya que no puedes permitirte una decoración navideña que no vaya con este estilo porque el resultado sería terrible.

Si ya has hecho un gran esfuerzo para decorar tu casa en un estilo en el que te gusta y has puesto tanto empeño, no atentes contra tu propio trabajo durante estas fiestas, al contrario ¡reálzalo!. Haz que incluso la decoración navideña vaya de acuerdo al estilo que has decidido emplear en tu propio espacio. Ya sean adornos minimalistas, rústicos, orientales, en el mercado hay de todo.