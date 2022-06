10 cocinas económicas que te encantarán y querrás copiar YA

Los electrodomésticos cromados o de acero son muy comunes en los últimos años y combinan muy bien con los diseños modernos. Mira este diseño en el que para darle más personalidad a la cocina los electrodomésticos cromados se han combinado con mucho color. Dos colores muy vistosos hacen juego con el acero y un color neutro, el blanco, ha sido usado como fondo para tranquilizar el conjunto.

Añadir unos colores intensos no será un problema en un juego como este, no te olvides únicamente de mantener los muebles en un color neutro, si no te gusta el blanco podría ser gris o incluso champagne.