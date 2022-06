6 pasos sencillos para colocar grama en el jardín

Que mejor que ver por la ventana y ver el bello jardín de nuestra casa, no hay nada que lo supere. Un café al amanecer, recorriendo el pasto bien podado. Claro, que tener un pasto perfecto algunas veces no es una tarea fácil. Hay que saber como colocarlo y como cuidarlo. Pero no te preocupes, en homify te vamos a enseñar la manera correcta de hacerlo, para que no tengas que enviarle nada al jardín de tu vecino. ¡Que el tuyo sea el más bonito de la cuadra!