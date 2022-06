Minimalista y moderna, ¡esta casa te fascinará!

Adoramos aquellas fachadas que, dentro de su arriesgada propuesta, contemplan la aparición de distintos y atrevidos volúmenes geométricos; he aquí un bonito e ilustrativo ejemplo de ello. Como verás, la estructura supo salirse del molde, como les mencionábamos anteriormente, para así dejar una huella imborrable en las memorias de quienes son testigos de ella. ¿Acaso no parece salida del futuro? Adoramos que se trate de un concepto all in white por su sobriedad y su sentido de amplitud, de orden,d e funcionalidad, de modernidad y de limpieza.