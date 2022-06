14 fuentes modernas para patios y entradas pequeñas

Una fuente en el jardín, terraza o patio es el elemento decorativo que en muchas ocasiones, y sobre todo en los espacios modernos, culmina la composición artística del espacio. Las fuentes añaden también el elemento agua que se caracteriza por crear refugios de relajación llenos de estética. No debes creer que para incluir una fuente en tu jardín debes contar con con gran espacio ya que incluso en jardines pequeños un acento como este puede ser incluido. No dejes de ver estos ejemplos en los que las fuentes modernas no sólo se ven fenomenales en un espacio reducido paro además acentúan su carácter y estilo.