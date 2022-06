Dale una nueva vida a tu terraza con una fantástica pérgola

Es indispensable que la pérgola que elijas se adecue bien a la forma y estilo de la casa, pues aquí es mejor que sea funcional y armonice con el espacio a que sea la protagonista. Esto no quiere decir que no luzca, a lo que no referimos es que si te enfocas en una adecuación total, por ende será vistosa; pero si buscas sólo la apariencia, su ineficacia podría estropear todo el proyecto.