10 errores que cometemos en la decoración que se pueden evitar

Lograr el orden y limpieza en todas las habitaciones de su vivienda es la clave para el confort, especialmente en los armarios o vestidores, no importa si no cuentan con puertas, esto no quiere decir que se deba mantener en un desastre, al contrario clasifica la ropa por colores o tamaños para evitar un estado de confusión y desorden oculto a la vista exterior.

Te recomendamos que conozcas una Casa de dos pisos ¡moderna y llena de estilo!