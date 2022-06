8 Cocinas baratas que inspirarán a renovar la tuya YA!

Para nadie es un secreto que renovar totalmente la cocina puede resultar costoso, porque debe verse como un todo, desde las baldosas del piso, rodapies, salpicadero, tope de la encimera, la pintura para las paredes, un buen material resistente para el mobiliario, hasta de los detalles y accesorios. Pero esto no debe asustarte, existen muchas opciones en cuanto a precios y acabados que pueden ajustarse a tus posibilidades, por eso en el día de hoy te mostraremos 8 opciones sencillas, bellas y no le mejor de todo económicas, NO te las pierdas a continuación…

.