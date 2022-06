15 baños que debes ver antes de remodelar el tuyo

Gracias por tomar la decisión de ver estás ideas antes de empezar con la remodelación de tu baño. Y si no estás pensando en remodelarlo aún, de todos modos te invitamos a que descubras estos estilos, y quién sabe, quizás te animes a darle una nueva vida al tuyo también. Disponer de poco espacio no quiere decir que vamos a disponer de pocas ideas, para el artista no hay espacio pequeño y todos tenemos algo de artistas al final, así que no nos preocupemos si vemos que nuestro baño no es tan grande como el de una mansión. Todo lo que necesitamos es un espacio en el que todo quepa a la medida. Tanto la elección del color como la utilización de espacios verticales y la iluminación, pueden ayudarnos a que un baño pequeño y sencillo se vea amplio y acogedor. Además, podemos buscar darle personalidad propia a nuestro baño así tengas poco espacio; las texturas y el color en las paredes pueden darle nuestro sello de autenticidad. Acompáñanos e ven a inspirarte con estos 15 baños.