Todo lo que no sabías acerca de los baños integrados

En hogares pequeños, la prioridad es optimizar el espacio para que se vea bien y no le falte nada para ser funcional. Y esto significa no olvidar ningún elemento, aún cuando sientes que no te queda ningún rincón para ubicarlo… Esto por supuesto incluye el baño, que es uno de los lugares imprescindibles y con el que hay que ser más creativo a la hora de agregar a nuestro refugio.

Por todas estas razones hemos reunido para ti 6 ideas para tener un baño integrado con la habitación principal, una tendencia obligada si lo tuyo es sacarle el mayor provecho a cada ambiente y que al mismo tiempo estén llenos de estilo.

