10 ideas de entradas super lindas para sorprender a tus visitas

No hay razón para que una entrada solo con los elementos básicos, detalles sofisticados y colores neutros no pueda lucir fantástica, y lo mejor es que no gastarás mucho armándola. Por ejemplo esta alfombra que indica el camino le pone una elegancia inigualable, la jardinera un aire cálido y los cuadrados rojos a patrón el arte y lo contemporáneo. ¡Fantástica!