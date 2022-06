Un apartamento aburrido que recibió un toque moderno… ¡Para copiar!

El baño no resalta por ningún diseño o estilo en particular, de hecho no tenía ningún elemento especial para ser recordado. Paredes y azulejos blancos, una cortina común y corriente para la ducha, el lavabo con un marco en tono de madera natural y mucho que desear en cuanto a tendencia, la frescura falta en el espacio que debería ser el más relajante de todos.