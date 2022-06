9 cosas que tienes que saber antes de mudarte a tu casa o apto nuevo

No solo las paredes y techos deben tener la inclinación correcta sino que el suelo también, asegúrate de que no haya inclinación (a menos que se trate de áreas que lo requieren, como el patio donde una inclinación ligera es necesaria para que el agua de lluvia corra en la dirección opuesta a tu casa). Pero dentro de la casa, el suelo no debe tener inclinación ni desniveles a menos que los planos indiquen otra cosa.