6 cosas que tienes que saber si quieres tener un apto hermoso

No podíamos comenzar por otro espacio que no fuera este increíble comedor, es de notar que el espacio es reducido y posiblemente el espacio en su forma cruda no era nada alentador. Un comedor tan elegante se ha logrado pintando la pared posterior en veneciano gris y sobre esta base se ha instalado un espejo con marco en latón antiguo que sobre la base gris salta a la vista. En el espejo se refleja el resto del espacio y una hermosa lámpara de mesa con su elegante forma geométrica. Este truco crea la sensación de profundidad y de espacio amplio que puede hacernos falta en espacios reducidos mal decorados.

Finalmente en la mesa no podía faltar el detalle de algún accesorio que combinara con por ejemplo el marco del espejo y las sillas. Sillas que obviamente han sido escogidas en un diseño elegante y cómodo para sentarse.