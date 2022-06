Hermoso apartamento con decoración poco común

Te invitamos a visitar una casa con una decoración interesante. No hay un solo detalle que no invite a comentarlo. Se trata de una visita didáctica porque invita a aprender y a crear. El equipo de Meyercortez Arquitectura & Design ha realizado una excelente interpretación de los gustos y preferencias de sus clientes y han logrado un especial buen gusto dentro de un lienzo moderno. La casa invita a disfrutarla en gran medida y a no salir para nada, cosa que puede ser un problema. Las emociones que genera son diversas, pues en la memoria hay agrados que esta casa nos recuerda cuando se pasea con el aire rural, tropical y hasta futurista. Si hay que darle un calificativo adicional, diría que es una casa genial.

Vamos, nos tomaremos ¿Con o sin cafeína?