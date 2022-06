Una casa ecológica de 370m² construída en tiempo record

3 meses y medio transcurrieron y la magia tuvo lugar; he aquí el resultado final. ¿Te gusta lo que ves?; ¿te das cuenta que no por ser ecológica esta casa resulta aburrida o meramente funcional sino que además aporta un factor y un sentido estético?; ¿quién dijo que por estar construida en tiempo record esta casa sería simple o carente de gracia? Finalmente la madera no fue la única protagonista sino, además, aquellas inmensas y favorecedoras entradas de luz.