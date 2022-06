Duchas italianas

No temamos ser creativos. Cuando buscamos los azulejos o baldosas para nuestro baño podemos encontrarnos con un gran catálogo de opciones y muchas veces es difícil decidir cual sería el más indicado. Es por eso que a veces no hay solo una elección correcta, podemos usar diferentes tonalidades de azulejos para crear un diseño único y particular, teniendo en cuenta que los estilos que escojamos mantengan la armonía del lugar.