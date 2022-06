¡Visita sorpresa! ¿Cómo limpiar la casa en 5 minutos?

Nada, repito, NADA es más desagradable que llegar a una casa y encontrar un montón de platos sucios repletos de salsa vieja y restos de comida. Está claro que, en 5 minutos, no tendrás tiempo de lavar uno por uno pero si podrás -por ejemplo- esconderlos rápidamente en tu lavaplatos o incluso en tu horno. Todo sea por dar una buena impresión. Una vez se haya marchado la visita podrás limpiar tus trastes como es debido pues, no olvides que, ¡esta no es una invitación a ser sucios!