6 hermosos garajes de madera que embellecen tu fachada

Ningún espacio es muy reducido ni muy pequeño cuando se cuenta con buenas, funcionales y prácticas ideas y, por demás, no existe ninguna excusa para no tener tu propio garaje ¡si así lo deseas! He aquí un garaje angosto que no por serlo deja de ser hermoso y útil. En esta ocasión, la madera y las tejas se aliaron para crear un diseño un tanto clásico y tradicional pero adorable al mismo tiempo.