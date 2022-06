6 tips para renovar tu casa con poco presupuesto

Idea por: DDWH ARCHITECTS

Esta idea es perfecta, especialmente, para la decoración, iluminación y diseño de tus cocinas. Es tan sencillo como instalar luces LED en el marco de tus muebles o en su base y así verás cómo tu isla de cocina, encimeras, muebles y estantes brillarán -literalmente- con luz propia. No olvides que la mejor manera de dar un look moderno a tu casa es atreviéndote a iluminar de forma diferente. Y, al final, la mejor parte es que no tendrás que gastar mucho dinero y, como si fuera poco, no solo ahorrará de tu bolsillo sino que, por tratarse de este tipo de luces, ahorrarás también en consumo energético; ¿qué podría ser mejor?