La increíble y económica transformación de un apartamento pequeño

En la segunda habitación, es decir el salón, la situación no se ve nada bien. El espacio no es demasiado pequeño pero el mobiliario oscuro y pesado no permite que la habitación exprese su potencial. Los colores oscuros y tristes hacen de la habitación un espacio desolador, el mantel a cuadros no ayuda en nada y en general todo es un desastre.