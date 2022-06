6 malos hábitos de limpieza que debemos dejar de lado

No importa qué tan linda, elegante, espaciosa, ingeniosa, original, creativa, diferente o hermosa sea tu casa, su diseño y decoración si ¡esta no se encuentra limpia y prolija! Y es que, si lo piensas, una correcta higiene y almacenamiento del hogar es la única forma en la que podemos permitir, verdaderamente, que nuestro estilo, nuestras paredes y espacios brillen con luz propia. Sabemos que no siempre es tarea fácil aquella de mantener nuestro hogar como una tacita de té -especialmente cuando se trata de casas demasiado grandes-, pero también sabemos que existen ciertos hábitos de los que sin dudas, ¡debemos despedirnos!