6 soluciones para mejorar tu apto por menos de 50 mil pesos

¿No tienes ni un centavo para gastar en cambios ni en renovaciones?; está bien, en ese caso, deberás hacer uso de toda tu creatividad y de todo tu talento. ¿Qué tal si, por ejemplo, te animas a pintar tus lamparas con tus propias anos?; lo mismo aplica para vasos y platos. Si no eres demasiado virtuoso en eso de pintar, quizás sea mejor tan solo colorear. En todo caso, recuerda que en homify teneos toda una sección dedicada a que tú mismo aprendas a hacer tus diseños en casa; ingresa ya a DYS (Do it yourself) y aprende cómo hacerlo…