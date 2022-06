Con menos de 100 mil pesos renueva tu terraza

Become a Home

Become a Home

Como se podía apreciar en la imagen principal, los maceteros de madera se encontraban en un estado deplorable, sin embargo no hay nada que no una brocha y madera no se pueda arreglar, en estas macetas tenemos la plantación de flores, por lo que el espacio de balcón para el área verde tiene un lugar espacial donde se le pueda dar el cuidado necesario.

Después de apreciar esta remodelación de este balcón, no podemos dar cuenta que es el espacio perfecto donde uno puede pasarlo muy bien y descansar.

Si te gusto este libro de ideas, no dudes en visitar el siguiente link: “13 ideas para aprovechar al máximo la azotea de tu casa”