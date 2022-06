7 ideas inusuales para apartamentos pequeños (te ahorrarán espacio)

Algunas expresiones poco comunes se hacen comunes cuando quienes disponen de ellas consideran que les hace feliz en sus espacios. Y no me refiero a excentricidades, me refiero que no está escrito; que es inadecuado usar una cafetera como maceta, unas plantas como lámparas, una maceta como lavabo o una piedra como asiento. Si pensamos en la utilidad de las cosas simplemente y no en los convencionalismos existentes podríamos concluir que el arte y la decoración debe llevar un sentido de utilidad y que la excentricidad debe tener una buena dosis de buen gusto.

Este artículo, nos anima a pensar que podemos atrevernos a explorar cosas inusuales sin temor a errar y encontrar así nuevas y especiales manifestaciones que nos hagan felices en nuestros espacios.