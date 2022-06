Los 15 vestidores de tus sueños

Idea por: MOB Architects

¿Tienes demasiados zapatos, chaquetas, sacos, bufandas, faldas, medias y corbatas y no sabes dónde guardarlo todo?; no te preocupes, entendemos a los fashionistas y estamos de su lado. En situaciones así -en las que las dimensiones del armario no son proporcionales a las dimensiones de ropa y de prendas de su propietario- lo convniente es aprovechar de todo el espacio entre el piso y el techo. Así las cosas, esta propuesta incorporó una columna de estantes que aprovechan el ya mencionado espacio a la perfección.