Minimalista y moderno, ¡ese apartamento te va a encantar!

He aquí una muy práctica, estética e ingeniosa forma de sacar provecho de nuestros pasillos de entrada: ¡convirtiéndolos en una biblioteca y/o sistema de almacenamiento! Y es que, si por algo se destaca este apartamento, es por sus modernos, particulares y eficaces sistemas de almacenaje; o si no, ¿qué me dices de aquel par de botellas empotradas en la pared? El contraste entre la madera oscura y las paredes claras nos resulta perfecto y favorecedor. Tip: no olvides que el blanco es el mejor aliado de los espacios pequeños.