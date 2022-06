Una transformación que te dejara boquiabierto

Nos fascina el hecho de que, el resultado final no ultraja no deja de lado la esencia campestre original del lugar. Por esta misma razón, el piso y el techo fueron dejados intactos para así no alterar la esencia, ¿lo ves? A la composición fueron añadidos unos cuantos cómodos sofás, una cálida chimenea, lámparas y luz, una linda mesa hecha en madera clara y ¡mucho más! ¿Quién diría que lo que antes era inhabitable ahora contiene una acogedora sala donde pasar un buen rato con amigos y familiares?