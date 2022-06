Las 10 mejores ideas para guardar ropa, ¡no te las esperabas!

Si no te alcanza el espacio en el dormitorio un espacio en el que puedes guardar muchos accesorios es posible destinar el espacio bajo las escaleras para hacer un nuevo armario. Unas cuantas puertas corredizas, cajones y espacios que permitan organizar los accesorios que quieras destinar a este lugar. Un vestidos a la mano en la planta baja de tu casa te permitirá organizarte de tal forma que no tengas que salir corriendo de último momento arriba porque has olvidado algo. Nada mejor que un armario debajo de tu escalera, verás que no hay nada más práctico.