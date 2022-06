7 materiales aislantes para proteger tu hogar

La celulosa es un material ecológico, utilizado en la construcción como aislante térmico y acústico. Está hecho de papel reciclado y cartón, con la adición de hidróxido de aluminio. Se trata esencialmente de un aislante para el invierno y tiene gran capacidad para retener el calor, pero también funciona como un excelente aislamiento acústico gracias a su porosidad. Se aplica en seco o húmedo, con máquinas especiales, llenando los huecos en los muros de los edificios.

Su precio es competitivo contra otros materiales, tales como lana mineral y fibra de vidrio. Es uno de los mejores aislamientos acústico y es genial para sellar todas las cavidades en las que se aplica, bloqueando completamente el paso del aire, lo que contribuye a entornos silenciosos y tranquilos. Durante la instalación, hay un riesgo de inhalación del polvo producido, que puede ser molesto, aunque no hay ningún riesgo particular de toxicidad. Cuando se aplica el material en húmedo, se debe proteger la superficie externa muy bien y ser riguroso en su uso, ya que puede tener una consistencia arcillosa que no será fácil de manejar.