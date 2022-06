Una casa moderna y llena de estilo, ¡te querrás mudar ya!

Para que una casa sea sostenible no necesita intrincadas tecnologías de recolección de agua y de producción de energía. Aunque, claro está, todo esto puede considerar un plus para una casa sostenible, no es requerido para que lo sea. La casa que veremos a continuación cumple con la certificación energética alemana KfW 60-Standard de consumir sólo 60 kWh por m2 al año y tener 30% menos de pérdidas de calor que una casa convencional. Gracias a un diseño arquitectónico que prioriza en la utilización de la luz del sol, buscando proveer aislamiento térmico natural. Lo mejor de esta casa es que con todo y que tiene un diseño sostenible, no desampara la estética. El diseño de Böser architektur es una verdadera obra de ingeniería y diseño sostenible que hoy tenemos la oportunidad de conocer.