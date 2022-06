14 cosas que tienes que saber antes de construir una piscina pequeño en tu patio

Todos soñamos con poner a valer nuestro patio con una fabulosa piscina, ese oasis de relajación donde todos los problemas se desaparecen por un rato… Si el espacio del que disponemos para instalarla no es muy generoso, llegamos a pensar que no tenemos muchas opciones y que la decisión final será la de la típica piscina cuadrada, pero no necesariamente esa tiene que ser la dirección por la que irnos y estos 14 puntos te lo demuestran.

Son muchos los factores a tomar en cuenta antes de cumplir nuestro sueño e instalar esa anhelada piscina, pero con la ayuda adecuada el proceso puede resultar en un reflejo exacto de nuestros deseos y además, no dejar de estar en tendencia… Sin importar el estilo que prefieras, esta guía es perfecta para que no se te escapen esos detallitos que podías pensar que estaban de más. ¡Atención!