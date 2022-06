5 formas de unir la sala con la cocina

Para conjugar espacios en un diseño totalmente abierto nada mejor que esta elección. El uso de azulejos estampados, que por lo general se usan solo en la cocina, en lugar de la cerámica para cubrir el espacio de la sala y la cocina le da un aspecto muy original al interior e introduce un aire ecléctico en la composición.

Como podemos ver en la imagen que nos muestra un diseño del Grupo Inventia, ambos espacios quedan totalmente integrados no solo por el diseño del suelo sino además por el mobiliario que se mantiene en colores grises y blancos tanto en la sala como en la cocina. Si te gusta este estilo no olvides que en este caso la campana de la cocina debe ser de muy buena calidad para que los textiles de la sala no se impregnen de olores.