12 ideas para que diseñes tu casa de la manera más bonita

Por fuera vemos una casa que nos engaña por su discreción, toques cálidos y sencillos que podrían darnos a pensar que no hay nada particular ni especial en esta casa. Pero aquí es donde las apariencias engañan. No es bueno siempre mostrar todas las cartas desde el principio. Así lo pensaron los arquitectos de Just Noie, quienes se dispusieron a crear una casa con un exterior sencillo y un interior muy especial que nos llenara la cabeza de ideas para nuestro hogar.