7 clósets con puertas corredizas, ¡todos bonitos!

Aceptémoslo, no hay mujer que no se derrita y de su vida por un armario espacioso o, aun mejor, por un lindo walking closet donde desfilar y medirse sus mejores pintas y prendas; ¿estás de acuerdo? Es por esto que, aunque no lo creas, la decoración y el diseño de tus vestidores resulta tan esencial al momento de inspirarte y ser tu musa. En artículos pasados, les hemos hablado respecto a la iluminación adecuada de los armarios, tipos de almacenamiento -repisas, estante y más- para considerar; sin embargo, hoy les mostraremos ideas muy puntuales respecto a la segmentación de este importante espacio de tu casa. Adoramos las puertas corredizas pues no resultan estorbosas sino que, por el contrario, logran segmentar con fluidez y grandiosa estética. Así que, no siendo más, aquí vamos…