10 ideas para tener una cocina moderna y espaciosa

Para ser un verdadero chef en la cocina, necesitarás toneladas de luz -tanto natural como artificial-. La idea no es únicamente la de que tengas la suficiente claridad lumínica como para no cortarte un dedo; a mayor luz, también obtendrás mayor claridad de los alimentos que estás cocinando y de la estética propia de tus platillos. Ahora bien, ya mirando las entradas de luz natural, no desde un punto de vista gastronómico sino de diseño, la regla es sencilla: a mayor luz, tus espacios lucirán mucho pero mucho más grandes y amplios de lo que en realidad son; se trata de una eficaz ilusión óptica, ¿lo ves?