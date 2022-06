6 errores en la decoración y como evitarlos

Comprar por comprar no es la idea, pues no podemos ser caprichosos a la hora de invertir nuestra plata. Y es que, puede que una cama, un sofá, una mesa o un mueble te fascine en términos de color, de acabados, de forma y de estilo; pero si tu elemento u objeto es demasiado grande para tu casa ¡resultará estorboso y poco funcional! Por eso, antes de irte de compras, es importante que andes midas todos tus espacios, con el fin de no cometer errores evitables. No olvides que, lo mismo pasará a la inversa: si tus muebles son demasiado pequeños para tu espacio, este lucirá vacío e insulso.