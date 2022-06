6 casitas pequeñas modernas

He aquí una opción extremadamente moderna y audaz: la de dejar tu fachada tal cual como si estuviera aún en obra negra, ¡toda en concreto! La propuesta podría parecer algo descabellado hace algunas décadas, pero -hoy por hoy- se trata de algo innovador y con una esencia industrial que, de forma atrevida, ha llegado para quedarse. ¿Qué opinas tú de esta tendencia? No está de más recordar que, es necesario incorporar luces cálidas -en vez de frías- para que así el lugar aprezca una casa y no un local a medio hacer, ¿eh?