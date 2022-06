13 maneras de decorar las paredes y el techo de tu casa, (se verán fantásticas)

La imagen de tu hogar refleja una buena parte de tu personalidad, por eso no debes descuidar ningún espacio o rincón de tu vivienda, sea interno o externo. En este día nos vamos a enfocar en los mejores materiales para cubrir tu techo y paredes que NO puedes perderte. Por esto en esta ocasión traemos una guía básica sobre los tipos de recubrimientos, ventajas, desventajas, algunos trucos para su instalación y su mantenimiento… Toma nota para que no dejes escapar ningún detalle e inspirate a continuación…