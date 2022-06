8 fotos de una casa pequeña que te inspirará

Dentro de la comodidad no falla! Estamos en la zona de estar en la planta baja con vista a la parte trasera. El interior está dominado por los tonos blancos y diversas que tienden a la crema. La sala de estar es simple, pero con su estilo moderno no es aburrido, pero relajante y agradable. Este tipo de alfombra es ahora una necesidad, así como el sofá de la esquina, incluso si no se coloca en la pared.