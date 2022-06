¡Elegante y moderna! la casa Colombiana que fascina

Una casa porque sea grande no es mejor o es más bonita, al contrario, es difícil lograr un balance entre el gran tamaño de una residencia y su composición estética. Pero esto no representa problema alguno para los arquitectos de Cabas/Garzón, quienes con su gran experiencia y creatividad para diseño de proyectos residenciales, han podido ejecutar una hermosa composición arquitectónica que no sólo es atractiva visualmente, sino que también es sumamente cómoda y funcional. ¡Ven, te invitamos a conocer este hermoso proyecto, aquí en homify!