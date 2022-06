11 fotos de una casa de madera que parece sacada de una película

Hoy daremos una vuelta en medio de un hermoso chalet -y/o casa de campo- que te sacara no uno sino ¡mil suspiros! A continuación, conocerás -por fin- la casa de tus sueños; y no lo decimos porque podamos leer tu mente y conocer tus gustos -no-, lo decimos porque ¿a quién no podría gustarle este inmueble? Sin más preámbulos, los invitamos a pasar y a sentirse como en casa en medio de una atmósfera rústica, campestre y relajante pero a la vez moderna.

Los créditos, las venias y los aplausos van para: ARCHSTUDIODESIGN