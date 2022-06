7 ideas baratísimas para cambiar el piso de tu casa

El modelo del piso de vinilo que escojas dependerá de tus necesidades, pero es un material a considerar no solo porque se coloca fácilmente sino porque además se limpia con facilidad. El vinilo es también material difícil de dañar, e incluso si llegara a pasar no te dolerá tanto como si se tratara de un piso de caoba. Y como si esto no fuera poco este material es resistente a los productos de limpieza por lo que tampoco debes gastar mucho en productos especiales.