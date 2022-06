14 muebles para la alcoba que te puede hacer el carpintero hoy mismo

Una habitación juvenil no debe ni puede ser aburrida, por más minimalista que se presente. Usando tu ingenio y creatividad puedes utilizar hasta material reciclable, con el fin de lograr una habitación fresca y moderna.

El uso de los colores es determinante, en el interior, no solo porque decora, sino también, por recomendación de los psicólogos, ya que el color estimula la mente y la relaja; según sea la funcionalidad de la habitación.

En las paredes penden repisas sencillas, para portar pequeños adornos o accesorios. Los muebles no son muchos y ayudan a que la habitación no luzca recargada. Así, este ambiente luce ligero no recargado y lo más importante, es más fácil de limpiarlo.